Znów zaszalała ze strojem. Włożyła mikrospódniczkę

Modowy "koszmarek" czy gorący trend? Ubrania z lateksu do tej pory cieszyły się złą sławą, ale teraz coraz częściej pojawiają się w garderobie gwiazd, które sięgają po lateksowe spódnice, szorty, a nawet total looki. Wychodzi na to, że Natasza Urbańska nie boi się kontrowersyjnych trendów.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!