Nie można oderwać oczu. Pokazała się w obłędnej kreacji

Całość prezentowała się niezwykle futurystycznie, co spotkało się z zachwytami fanów. "Królowa jest tylko jedna. Jesteś najcudowniejsza", "Prawdziwy profesjonalizm", "Cudna" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Kariera Nataszy Urbańskiej rozpoczęła się w latach 90. Po ukończeniu liceum wzięła udział w przesłuchaniach do musicalu "Metro" . Przeszła przez wszystkie etapy, jednak nie zatrudniono jej ze względu na młody wiek. Wszystko zmieniło się dwa lata później. Początkująca wokalistka zastąpiła Katarzynę Groniec, a po występie na stałe związała się z Teatrem Buffo. To właśnie tam poznała swojego przyszłego męża, Janusza Józefowicza.

W przerwach pomiędzy spektaklami rozwijała swoją karierę solową. Wystąpiła w wielu programach i festiwalach muzycznych. Wydała cztery płyty, z czego ostatnia ukazała się w 2023 roku. Artystka wie, jak rozpalić publiczność. Jej koncerty to prawdziwe show i modowa uczta dla oczu.

