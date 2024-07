Propozycja aktorki może nam przypaść do gustu. Klasyczne bikini w zgaszonym niebieskim odcieniu Kalicka zestawiła z kolorową narzutką. Nagranie, które zostało udostępnione na Instagramie, pachnie wakacjami i wyczekanym urlopem.

"Świetnie wyglądasz"; "I to jest to": "Śliczna" - piszą internauci, komentując nagranie, na którym Kalicka z uśmiechem, odprężona, pokazuje wakacyjną kreację.

Do tego torebka przewieszana przez ramię, okulary, wygodne sandały i... Kalicka była gotowa, aby wsiąść na skuter. "Kiedy uprzesz się na nową sukienkę niezależnie od okoliczności" - podpisała wcześniejszy wpis ze stylówką z narzutką w roli głównej aktorka.

Wyglądała obłędnie. Strój Kalickiej to strzał w dziesiątkę

