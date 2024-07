Wypoczywa na Bali. Pokazała się w bikini w cętki

Jeśli chodzi o ubrania, które zabrała ze sobą do walizki, możemy wymienić przede wszystkim zwiewne sukienki i kostiumy kąpielowe . Teraz pokazała się nawet w bikini, które ze względu na drapieżny wzór od razu rzuca się w oczy.

Wszystko wskazuje na to, że Olga Kalicka jest na bieżąco z trendami. Bowiem panterka to najmodniejszy wzór na lato 2024 . Jest absolutnie wszechobecna. Na Instagramie i w szafach fashionistek dominują spódnice, spodnie i sukienki w cętki.

Piękne widoki i kąpiele pod wodospadem to jedno. Lecz pobyt na Bali wcale nie jest tak rajski, jak mogłoby się wydawać. Olga Kalicka relacjonowała ostatnio na InstaStories, że przebywa na wyspie już od czterech tygodni, a miała tylko cztery dni słońca . Ubolewała nad ulewami i faktem, że nie ma szansy się opalić.

