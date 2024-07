Trafiła w dziesiątkę. W "niechlujnych" szortach wyglądała obłędnie

Pasję do mody przekuła w biznes. Olga Kalicka jest właścicielką marki odzieżowej. A jak aktorka ubiera się na co dzień? Jest na bieżąco z najświeższymi trendami, ale w jej stylizacjach wiodą prym romantyczne i kobiece elementy garderoby.

Koszula Olgi Kalickiej przyciąga spojrzenia jak magnes. To za sprawą wyrazistego i ultrakobiecego wzoru. Model z wiązaniem na szyi pokrywają kwiatowe printy, a trójwymiarowa róża jest tutaj "wisienką na torcie".

Ubrania stylizowane na "nadgryzione zębem czasu" wracają do modowych łask, ale kontrowersyjna moda przypadnie do gustu osobom, które lubią eksperymentować z trendami.

