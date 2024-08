Wskoczyła w mini. Sznureczki na plecach grały główną rolę

Ten rok był dla niej bardzo intensywny . Rozpoczęła go mini trasą koncertową Aquaria Tour, która jednocześnie była zwieńczeniem polsatowskiego reality show "Doda Dream Show". Potem wypuściła do sprzedaży swoje perfumy. W międzyczasie promowała utwory, które nagrała ze Smolastym, udzielała wywiadów, występowała na festiwalach muzycznych.

"To jest tak piękne, że aż wzruszające", "Oglądałam to wideo pięć razy", "To chyba jest najpiękniejszy filmik, jaki widziałam na twoim profilu", "Co za figura", "Bogini", "Zjawiskowo" – piszą zachwyceni internauci w sekcji komentarzy pod postem.