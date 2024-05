Pokazała się w szortach. "Z tyłu liceum, z przodu muzeum" - podsumowała

27 maja urodziny świętuje Joanna Koroniewska. Aktorka, znana m.in. z "M jak miłość", w 2024 roku skończyła 46 lat. Będąc na IV roku studiów trafiła do obsady "M jak Miłość", gdzie wcieliła się w postać Małgosi Mostowiak, z którą kojarzona jest do dziś. W 2023 roku zadebiutowała w filmie fabularnym "Dziewczyna influencera".

Ma 46 lat, dwoje dzieci, a jednocześnie sylwetkę, której może pozazdrościć jej niejedna młodsza koleżanka. Od zawsze promuje naturalność. Zamiast biegać do klinik poprawiania urody czy zakrywać twarz toną makijażu, przedstawia siebie bez lukru, filtrów i ze sporym dystansem.

Stawia na autentyczność i akceptację siebie. "Pokazuję tym wszystkim kobietom, które nie wpadają w szał zmian i operacji plastycznych za wszelką cenę, że też mogą czuć się piękne! I są piękne! Każda z nas jest piękna! W makijażu i bez niego! Ze zmarszczkami i bez! Z wielkimi dorodnymi piersiami, ale także i wtedy kiedy zdaniem niektórych nie powinna się w ogóle odsłaniać, bo nie ma po co!!! To jest absolutna nieprawda! - pisała w jednym z postów.

Dystans do siebie pokazała również w dniu 46. urodzin. Chciała zażartować ze swojego wieku. Wstawiła filmik, na którym w króciutkich szortach spaceruje niedaleko Pałacu Kultury, a na jej widok Dowbor robi "wow". Na ekranie widzimy napis: "Z tyłu liceum". Następnie aktorka odwraca się, a mina jej męża momentalnie się zmienia.

Koroniewska nawiązała też w zabawny sposób do dzielącej jej i męża różnicy wieku. "Maciej Dowbor ma od dziś używanie przez najbliższe 7 miesięcy, bo może wszystkim wmawiać, że jest młodszy od swojej starej żony!" - stwierdziła.

Joanna Koroniewska mogła w ten dzień liczyć na dobre słowo od swojej teściowej, Katarzyny Dowbor. Panie mają doskonały kontakt. W dniu urodzin Katarzyna Dowbor zwróciła się do niej "córeczko".

"Córeczko! Z okazji twoich urodzin życzę Ci jedynie dużo zdrowia, bo jest ono niezbędne do realizowania Twoich ambitnych celów. Jak będzie zdrowie, to przy Twoim talencie, upartości i świetnych pomysłach na siebie osiągniesz wszystko, o czym marzysz. Pamiętaj wiek to tylko liczba. Bądź zawsze sobą, bo taka jesteś najlepsza" - napisała na Instagramie.