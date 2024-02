Pozowała w "miniówce". Zdjęcia zrobił jej mąż

Teraz Pisarek pochwaliła się lookiem, który za sprawą nawiązania do pierwszej dekady drugiego tysiąclecia może wzbudzać mieszane uczucia. Minispódniczka i opięta bluzka ze zdobnymi napami? Trochę w stylu Britney Spears. Ale przyklaskujemy, jeśli chodzi o wybór kurtki i butów.

Karolina Pisarek postawiła na biały top z długim rękawem , który wyróżniał się za sprawą srebrnych nap okalających dekolt i wędrujących dalej przez środek bluzki. Zestawiła go z minispódniczką w odcieniu écru . O takich duetach już dawno zdążyłyśmy zapomnieć.

W sekcji komentarzy pod postem pojawiło się oczywiście mnóstwo komplementów . "Brak słów", "Zjawiskowa!", Karolinko, jesteś fenomenalna", "Ogień", "Nogi do nieba" – czytamy. Kilka wymownych słów zostawił także mąż modelki. "Kocham! PS. dobrego fotografa masz" – napisał.

