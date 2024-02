Wyglądała jak milion dolarów. Wystarczył jeden dodatek

Sesja na parkingu podziemnym? Czemu nie! Karolina Pisarek udowodniła, że nawet najprostsza stylizacja, dzięki odpowiednim dodatkom, może prezentować się naprawdę zjawiskowo. Nic więc dziwnego, że ostatni look zachwycił tak wielu jej fanów.

"Mała czarna" to klasyka, która naszym zdaniem nigdy nie wyjdzie z mody. Tylko od nas zależy, czy stworzymy dzięki niej zachowawczy, czy może szalony look. Karolina Pisarek postanowiła nieco to wypośrodkować. Jej ostatnia stylizacja zrobiła prawdziwą furorę na Instagramie (i wcale się nie dziwimy).

Karolina Pisarek zachwyca w "małej czarnej"

Czarne sukienki to klasyka, która zdaniem wielu szanowanych stylistek, powinna się znaleźć w szafie każdej kobiety. Można je nosić nie tylko na co dzień, ale również od święta.

Co prawda wciąż wzbudzają wiele kontrowersji, jeśli zaprezentujemy się w nich na weselach, bowiem niektórzy twierdzą, że kolor ten zarezerwowany jest wyłącznie na pogrzeby. Zdaje się jednak, że coraz częściej odchodzimy od tej teorii, prezentując się na ślubach bliskich w czarnych, eleganckich kreacjach.

Karolina Pisarek właśnie sukience w tym ponadczasowym kolorze zaprezentowała się ostatnio na Instagramie. Celebrytka wybrała dopasowany model mini, który świetnie podkreślił jej sylwetkę.

Modelka zadbała jednak o odpowiednie dodatki, które dodały jej stylizacji dziewczęcości i elegancji. Włosy ozdobiła supermodna kokarda. Detal ten króluje od kilku miesięcy, dlatego nie dziwi nas, że celebrytka również się na niego skusiła.

Influencerka zadbała również o biżuterię. Tym razem postawiła na kolczyki przypominające perły oraz tworzący razem z nimi komplet naszyjnik. Jak ocenili look jej fani?

"Najsłodsza na świecie"

"Jaka piękna"

"Ale przepiękna sukienka".

Karolina Pisarek w rajstopach na Instagramie

Rajstopy to w tym sezonie prawdziwy must have. Obecnie największym uznaniem cieszą się czarne oraz wzorzyste modele. Karolina Pisarek udowodniła nam, że w innych modelach też można prezentować się naprawdę świetnie.

Celebrytka zaprezentowała się na Instagramie w białych, prążkowanych rajstopach, do których dobrała prześwitujący golf, koronkowy biustonosz oraz sandałki na szpilce.

Całość prezentowała się niezwykle zmysłowo i kobieco, jednak wydaje nam się, że niewiele kobiet zdecydowałoby się na podobny look. To nie znaczy jednak, że fani nie docenili jej efektownej stylizacji.

"Ślicznotka"

"Pierwsze zdjęcie sztos, ale ma klimat"

Niestety nie wszyscy zgadzali się z opiniami fanów celebrytki.

"Dziwne, jakby duże dziecko z pampersem" - napisała jedna z jej obserwatorek.

