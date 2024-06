Hasała w mini i ekstrawaganckich kowbojkach. "Leśne straszydło"

Ok, rozumiem

Kasia Moś chętnie chwali się swoimi stylizacjami w sieci. Tym razem opublikowała serię zdjęć, na których uwieczniła, jak beztrosko hasa po łące. Zwiewną, białą maxi zamieniła na letnią mini. Ale trzeba przyznać, że to buty skradły całe show.

Kasia Moś jest prawdziwym modowym kameleonem. Można ją zobaczyć zarówno w jeansach oraz najzwyklejszym białym T-shircie, jak i "nagiej" sukience z siateczki. Ale moda jest właśnie po to, by się nią bawić, co piosenkarka robi z powodzeniem, stroniąc tym samym od nudy. Stylizacjami chętnie chwali się na instagramowym profilu obserwowanym przez kilkadziesiąt tysięcy osób.

Teraz opublikowała serię zdjęć, do których zapozowała na łące, na skraju lasu. W pierwszej chwili można by pomyśleć: zwykła, letnia stylizacja z minisukienką w kwiatki i słomianym kapeluszem. Ale Moś nie byłaby sobą, gdyby nie dorzuciła do outfitu jednego zaskakującego elementu. W tym przypadku chodzi o buty.

Kasia Moś w letniej odsłonie

Kasia Moś wskoczyła w czerwoną minisukienkę z marszczonymi ramiączkami i drobnym, kwiecistym wzorkiem. Urocza sukienka aż krzyczy, że mamy do czynienia z pełnią słonecznego lata. Piosenkarka dobrała do tego słomiany kapelusz z prostym, niezbyt szerokim rondem, by jeszcze bardziej podbić romantyczny klimat.

Srebrne kowbojki nadal na topie

Jednak, jeśli spodziewaliście się klapek czy subtelnych sandałków, to byliście w błędzie. Moś urozmaiciła stylizację srebrnymi kowbojkami z brązowymi wstawkami. Tym samym wpisała się w najnowsze trendy i pokazała pazura. W takim looku uzupełnionym oversize'ową kurtką mogłaby swobodnie wybrać się na festiwal muzyczny.

"Leśne straszydło" – podpisała post, po raz kolejny udowadniając, że charakteryzuje się ogromnym dystansem.

