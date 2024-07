Wskoczyła w prześwitującą sukienkę. To opcja tylko dla odważnych

Na swoim profilu społecznościowym celebrytka prezentuje głównie swoje stylizacje, które charakteryzują się ekstrawagancją i maksymalizmem. Jej motto w kwestii mody z pewnością powinno brzmieć "więcej znaczy lepiej". Po jej stylizacjach widać zamiłowanie do błyszczących elementów, falban oraz prześwitów. Ostatnio celebrytka postawiła na kolejną kreację godną uwagi.

Chociaż z instagramowej relacji wynika, że aktualnie Izabela Macudzińska jest w Polsce, to wciąż rozgrzewa atmosferę swoimi zdjęciami z ostatniego wyjazdu do Dubaju, z którego niedawno wróciła. Celebrytka wraca do wspomnień z wyjazdu i publikuje w mediach społecznościowych plażowe stylizacje.