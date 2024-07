Wyciągnęła się na dubajskiej plaży. Nietypowe bikini skradło show

Autorka hitu "Nie powiem jak" pochwaliła się w sieci zdjęciem z plaży. Zapozowała do niego w bikini , a następnie zamieściła je na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 370 tys. osób. Znając styl Skarbek, nie mogło być mowy o zwykłym modelu . Piosenkarka gustuje bowiem w wymyślnych krojach. W jej szafie zdecydowanie nie wieje nudą.

Jej stroje bywają absolutnie szalone. I dobrze! W końcu, gdyby każda z nas była minimalistką, to zanudziłybyśmy się na śmierć. Potrzebujemy kolorowych ptaków. A Honorata Skarbek staje na wysokości zadania.

Na wakacje nie zabrała ze sobą klasycznego bikini w basicowym kolorze. Wylatując do Dubaju, wrzuciła do walizki wzorzysty, biało-niebieski model z marszczonymi majtkami i zdobną górą z paseczkami. Genialny czy przekombinowany? My skłaniamy się ku tej pierwszej opcji.