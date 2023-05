Pozowała na ściance. Przyszła w staniku i skórzanych spodniach

Honorata Skarbek uzupełniła ten zadziorny look nieoczywistymi w tym wypadku butami. Były to pomarańczowe klapki na masywnych słupkach . Zarówno wybór koloru, jak i modelu był strzałem w dziesiątkę, biorąc pod uwagę aktualne trendy.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!