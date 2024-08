Wąskie jeansy to przeżytek. Spodnie Woźniak-Starak to petarda na jesień

Szybko okazało się, że Agnieszka Woźniak-Starak nie chce polegać jedynie na stacji TVN, dlatego dołączyła do redakcji Onet Rano , gdzie ma okazję rozmawiać o głębszych i poważniejszych tematach niż w śniadaniówce. I to jej odpowiada.

Na Instagramie dzieli się kulisami życia zawodowego, ale zamieszcza tam też trochę prywaty plus wiele zdjęć stylizacji. A trzeba wspomnieć, że Woźniak-Starak jest jedną z najlepiej ubranych znanych Polek . Ma swój unikalny styl, do którego chętnie wplata aktualne trendy.

