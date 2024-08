Wkroczyła na scenę Opery Leśnej. Wszyscy patrzyli na "blaszki"

Wtorek, 20 sierpnia, to drugi dzień Top Of The Top Sopot Festival. Impreza muzyczna transmitowana przez stację TVN potrwa do czwartku. W trakcie koncertu pod hasłem "Cudowne lata 90'" na scenie Opery Leśnej wystąpią m.in. Katarzyna Nosowska, Agnieszka Chylińska, Natalia Kukulska, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski czy Organek.