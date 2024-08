Jej mąż zginął pięć lat temu. Po latach wyznała, jak wyglądało ich życie

Piotr Woźniak-Starak i Agnieszka Szulim (później Woźniak-Starak) zawarli związek małżeński 27 sierpnia 2016 roku. Ich relacja trwała do niespodziewanej śmierci Piotra. W wywiadzie dla magazynu "Pani" prezenterka otwarcie opowiedziała o tym, jak wyglądał ich związek.

Agnieszka i Piotr Woźniak-Starak zaręczyli się w trakcie "Balu Nocy Letniej" Fundacji TVN we wrześniu 2015 roku. Piotr niespodziewanie wyszedł wówczas na scenę i wyznał publicznie jej miłość. Pytanie o to, czy zostanie jego żoną, wzruszyło prezenterkę do łez.