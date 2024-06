Wskoczyła w sportowy komplet. Oto co nosi latem zamiast legginsów

Styl Karoliny Gilon trudno określić jednym słowem. Gwiazda Polsatu jest zmienna jak kameleon i w modzie zdecydowanie nie znosi nudy. Raz ubierze się w eleganckie spodnie i top pokryty piórkami, a innym razem zaprezentuje się w lateksie od stóp do głów.

Zmysłowość miesza się u niej z luzem chłopczycy. W tej drugiej odsłonie uwielbia to, jaką wygodę i swobodę dają jej ubrania casualowe oraz sportowe . Ostatnio publikowała na InstaStories selfie z windy i zaskoczyła kompletem, który wcale nie był klasycznym setem składającym się ze stanika sportowego i obcisłych kolarek.

Latem jest zdecydowanie zbyt gorąco, by nosić legginsy. Dlatego najczęściej są one zastępowane przez swoją skróconą wersję, czyli kolarki. Te są często elementem składowym sportowych setów, w które chętnie wskakują dziewczyny trenujące na siłowni. Ale okazuje się, że istnieje alternatywa, która kojarzy nam się z trendem "tennis core", choć nie ma tu mowy o plisowanej mini.

