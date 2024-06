Przyszła na "baby shower" Zawadzkiej. Włożyła obcisłą sukienkę z wycięciem

Karolina Gilon nie znosi stylizacyjnej nudy. Jak nie lateks, to pióra. Jak nie błysk, to prześwity. Jak nie dekolt, to wycięcia. I tak w kółko. Prowadząca "Love Island. Wyspa miłości" chętnie eksperymentuje i nie boi się żadnego rozwiązania, jeśli chodzi o modę.