Wskoczyła w strój kąpielowy. Wyglądała jak milion dolarów

Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Królowe życia". Dzięki show stała się rozpoznawalna. Na udziale w telewizyjnym projekcie zyskała także Dagmara Kaźmierska czy Sylwia Peretti. Macudzińska-Borowiak, która na co dzień jest projektantką mody i stylistką, przeszła w ostatnim czasie ogromną metamorfozę. Internautki dopytują, co takiego zrobiła, że udało jej się zrzucić kilka kilogramów.