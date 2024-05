Wskoczyła w sukienkę z kapturem. Trudno oderwać od niej wzrok

- Thank you very much (tłum. dziękuję bardzo) - powiedziała ze sceny Margaret, która w poniedziałkowy wieczór odebrała nagrodę za swoje zaangażowanie w kulturę. Fani gwiazdy z pewnością zauważyli, że nie powiedziała tych słów przypadkowo. W końcu to właśnie tak nazywa się jeden z jej najpopularniejszych utworów, dzięki któremu szturmem podbiła polski rynek muzyczny.