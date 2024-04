Wskoczyła w sukienkę z rozcięciem. Aż trudno oderwać wzrok

Oprócz tego, co działo się na parkiecie, kamera pokazywała publiczność. Wśród gości specjalnych znalazła się liderka i wokalistka zespołu Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. Artystka wyglądała niezwykle promiennie. Być może to zasługa tego, że obok niej pojawił się jej narzeczony.

Wokalistka uzupełniła swój outfit markową torebką ze złotymi zdobieniami oraz eleganckimi szpilkami z wiązaniem. W kwestii fryzury postawiła na włosy gładko zaczesane w niski kucyk, co jeszcze bardziej podkreśliło dodatek na szyi. Kropką nad i okazała się szeroka bransoletka oraz delikatne złote pierścionki. Trzeba przyznać, że połączenie czerni i złota nigdy nie wychodzi z mody.

