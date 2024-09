Ok, rozumiem

Spódnica Cichopek to hit jesieni. Włożyła ją na spacer

Katarzyna Cichopek doskonale wie, co w "modowej" trawie piszczy. Ostatnio opublikowała w sieci filmik ze swoim partnerem, Maciejem Kurzajewskim, w którym prezentuje obłędną stylizację. Podobne stroje kochała sama Coco Chanel.

Czuć już jesień w powietrzu. Nic więc dziwnego, że Katarzyna Cichopek pochwaliła się stylizacją, która idealnie wpisuje się w najgorętsze trendy tego sezonu. W dodatku postawiła na strój, który świetnie sprawdzi się nie tylko na co dzień, ale również na większe wyjście. Ten look to prawdziwa petarda.

Katarzyna Cichopek w tweedowym komplecie w sam raz na jesień 2024

Katarzyna Cichopek nie kryła zachwytu, widząc w centrum miasta billboard, na którym się znalazła. Reklama umieszczona na jednym z bloków miała promować nową śniadaniówkę "Halo tu Polsat". Aktorka prowadzi poranne pasmo na antenie Polsatu wraz z Maciejem Kurzajewskim.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Katarzyna Cichopek na przechadzkę po parku wybrała tweedowy komplet w malinowym kolorze, który świetnie współgrał z jej typem urody. Zestaw składał się z pudełkowego żakietu oraz spódnicy mini. Swój look uzupełniła także najprawdopodobniej klasycznym, czarnym topem.

Gwiazda zadbała również o dodatki, które dodały jej stylizacji młodzieżowego sznytu. Tym razem postawiła na ciemne okulary przeciwsłoneczne oraz czarne trampki na platformie.

Tweed wraca na salony

Tweed to jeden z tych materiałów, który ma niezwykle bogatą historię. Choć tworzono go już w XIII wieku, prawdziwe szaleństwo wybuchło na jego punkcie dopiero kilkaset lat później. A to wszystko za sprawą niekwestionowanej wizjonerki i kreatorki mody, Coco Chanel.

W latach 50. ubiegłego wieku zaprojektowała tweedowy żakiet, który szturmem podbił serca kobiet na całym świecie. Do kompletu stworzyła także spódnicę za kolano. W ten sposób nie tylko uwolniła kobiety od dość niewygodnych sukni, ale również udowodniła, że damski strój może być nie tylko szykowny, ale przede wszystkim też wygodny.

