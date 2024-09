Buty Cichopek to hit sezonu. Teraz nie ma modniejszych

Najnowsza stylizacja to ukłon w stronę jesieni. Wszystko wskazuje na to, że Katarzyna Cichopek już jej wypatruje i przygotowuje garderobę na kolejny sezon.

Gwiazda "M jak miłość" wymieniła sukienkę na oversizowy sweter o przedłużonym fasonie. Szary model w pionowe pasy ze wstawkami błyszczącego materiału potraktowała jako sukienkę mini. Dekolt w kształcie litery "V" wyeksponował dekolt i smukłą linię ramion. Warto dodać, że taki gruby splot to dobry wybór na jesień 2024.

Uzupełnieniem były czarne kozaki z marszczoną cholewką i noskiem w szpic. To najmodniejsze buty na okres przejściowy. Biją na głowę zwykłe botki. Świetnie wyglądają w towarzystwie dzianinowych sukienek i wełnianych swetrów. Do stylizacji Katarzyny Cichopek można dodać kryjące rajstopy oraz skórzaną ramoneskę — uzyskamy wówczas idealny strój na chłodniejszy dzień.

