Wsmaruj w patelnię. Po pół godziny będzie jak nowa

Osad ten to zazwyczaj przypalone resztki jedzenia, które osiadają na naczyniach podczas gotowania. Im dłużej zwlekamy z ich czyszczeniem, tym trudniej pozbyć się nawarstwiających się zanieczyszczeń. Jest jednak rozwiązanie, które przywróci garnkom dawny blask. Wystarczą zaledwie dwa składniki.

Mydło galasowe to naturalny odplamiacz, skutecznie usuwający zabrudzenia, takie jak tłuszcz, czekoladę, trawę czy wino. Jego koszt to mniej niż 10 zł, a warto je mieć w łazience, zwłaszcza jeśli w domu są małe dzieci. Jest ono bowiem bezpieczne dla ich skóry.

Tak przygotowaną pastę obficie nałóż na spody przypalonych garnków i patelni, po czym pozostaw na co najmniej pół godziny. Po tym czasie zetrzyj resztki zabrudzeń miękką gąbką. Pozostałości osadu powinny zniknąć bez śladu. Jeśli jednak plamy są trudne do usunięcia, powtórz zabieg, tym razem dodając do pasty łyżeczkę octu lub kwasku cytrynowego.