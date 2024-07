Wsyp do piekarnika i włącz grzanie. Po chwili będzie jak nowy

Soda oczyszczona to prawdziwa królowa wśród domowych środków czyszczących. Można ją używać do przygotowania różnych mikstur do czyszczenia kuchni, prania oraz do pieczenia. W połączeniu z solą staje się niezastąpiona do czyszczenia blachy do pieczenia. Najpierw blachę przemywamy wodą i suszymy, następnie posypujemy jej dno sodą i solą. To połączenie pozwala na łatwe usunięcie zabrudzeń.