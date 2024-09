Małgorzata Foremniak udzieliła ostatnio wywiadu Kindze Burzyńskiej dla internetowego formatu anywhere.pl. To właśnie w nim wspomniała jedną z ostatnich rozmów z Darią Trafankowską. Wracały wtedy razem samochodem z planu serialu "Na dobre i na złe".

Daria Trafankowska nie chciała rozmawiać publicznie o swoich zmaganiach z nowotworem. W walce z chorobą wspierała ją rodzina, przyjaciele i znajomi. Dzięki ich pomocy finansowej aktorka wyjechała na leczenie do kliniki w Salzburgu w Austrii.

