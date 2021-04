Daria Trafankowska i Małgorzata Foremniak kochały tego samego mężczyznę. Jak układały się ich relacje?

Zazwyczaj pierwsze żony nie przepadają za nowymi wybrankami swoich eks mężów. Tymczasem Darię Trafankowską i Małgorzatę Foremniak połączyła sympatia, a nawet przyjaźń. Gdy kobiety zostały obsadzone w jednym serialu, zaczęły dzielić wspólną garderobę i wszyscy spodziewali się przynajmniej napięcia na planie. Tymczasem z pomieszczenia, w którym przygotowywały się do pracy aktorki, zazwyczaj dobiegał donośny śmiech.

Pokojowe rozstanie

Gdy w 2004 r. Daria Trafankowska odeszła po ciężkiej chorobie, jej syn mógł wsparcia szukać właśnie u swojej macochy. Małgorzata Foremniak kibicowała pasierbowi w sprawach zawodowych. Łączyła ich miłość do filmu i podróży. Gdy rozpadło się jej małżeństwo z Waldemarem Dzikim, relacja z chłopcem nie zmieniła się. Aktorka podkreśla, że kocha Wita jak swojego syna.

Nietypowa, kochająca się rodzina

Choć minęło już wiele lat od rozstania Waldemara Dzikiego i Małgorzaty Foremniak, gwiazda dba, by relacja z Witem nadal była ciepła.

