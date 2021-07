Wspomniał o rozwodzie w toaście weselnym. Powodem wymysły panny młodej

Kobieta wysłała do drużby "serię żądań" na kilka tygodni przed ceremonią. By nie zepsuć jej dnia, jego małżonka miała nie wspominać o ciąży, a także włożyć sukienkę, która przykryje brzuch. Oprócz wymagań powiedziała, że nie jest on "prawdziwym drużbą", bo gdyby był, przeznaczyłby na ich ślub większą sumę pieniędzy. Dodatkowo, kiedy stał przy barze podczas wesela, jej matka zwróciła mu uwagę, aby się nie upijał, bo i tak zrujnował już dzień jej córce.