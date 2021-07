Marta Warchoł pokazała zdjęcie z ukochaną. Obie panie pracują w TVN

W opisie do zdjęcia czytamy: "Pride month for sure, but it’s my birthday #loveislove". Natomiast w komentarzach pojawiło się mnóstwo życzeń i głosów wsparcia dla obu pań. "Życzę Wam wszystkiego najlepszego moje wspaniale koleżanki" – napisał Maciej Knapik, "Wiecznej miłości", "Piękne", "Wszystkiego najwspanialszego" czy "Najlepszego Kochana - bądź bardzo szczęśliwa" – wtórowali mu internauci.