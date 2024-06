Bardzo tęskni za ojcem. Nie każdy wie, czyją jest córką

Ok, rozumiem

"Mój kochany wspaniały tata - mądry, dobry i troskliwy... Tęsknie do niego bardzo" - napisała Dorota Stalińska na swoim Facebooku. Janusz Staliński nie był postacią anonimową. Robił karierę w nauce i polityce.

Dorota Stalińska jest znaną aktorką filmową i teatralną. Zadebiutowała w drugiej połowie lat 70. Wystąpiła m.in. w "Krzyku", "Bez miłości", "Historii niemoralnej" czy "Seksmisji". Szybko zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność.

Aktorka aktywnie udziela się na Facebooku. Z okazji Dnia Ojca opublikowała wzruszający wpis poświęcony swojemu tacie, Januszowi Stalińskiemu. "Tęsknie do niego bardzo" - napisała.

Dorota Stalińska o ojcu. "Tęsknie do niego bardzo"

W latach 90. Dorota Stalińska zasiadła w Radzie Miasta Milanówka. W kolejnych latach była radną Sejmiku. Kilkukrotnie startowała w wyborach do Sejmu. Z okazji Dnia Ojca opublikowała wpis skierowany do Janusza Stalińskiego. "Mój kochany wspaniały tata — mądry, dobry i troskliwy... Tęsknie do niego bardzo" - czytamy w opublikowanym wpisie.

Kim był Janusz Staliński?

Ojciec aktorki był inżynierem budowy okrętów, nauczycielem akademickim i rektorem Politechniki Gdańskiej, a także posłem na sejm V kadencji. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ukończył Wydział Techniczny Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu.

Po ukończeniu szkoły został przydzielony do pracy na okręcie ORP Błyskawica, gdzie służył do sierpnia 1939 roku. W trakcie wojny zaciągnął się do III batalionu 182 Pułku Piechoty. Walczył w bitwie pod Kockiem.

Po zakończeniu wojny wrócił do Gdańska i zatrudnił się w Stoczni Gdańskiej. Dwa lata później dostał się na Politechnikę Gdańską, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów. Po uzyskaniu dyplomu magistra został zastępcą kierownika Katedry Siłowni Okrętowych.

Pod koniec lat 60 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W tym samym czasie rozpoczął swoją krótką karierę polityczną. W latach 1969-1972 był bezpartyjnym posłem na sejm V kadencji.

W 1969 roku objął stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej. Po zakończeniu swojej kadencji wyjechał do Iraku, a następnie do Nigerii, gdzie wykładał na Uniwersytecie w Port Harcourt. Otrzymał Krzyż Walecznych, Komandorski, Kawalerski oraz Złoty Krzyż Zasługi. Zmarł w 1985 roku w wieku 69 lat.

