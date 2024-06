Urodziła syna, gdy miała 36 lat. Nigdy nie zdradziła, kto jest jego ojcem

W czasie studiów w Akademii Teatralnej w Warszawie poznała Krzysztofa Kołbasiuka, a już pod koniec nauki zdecydowali się zalegalizować swój związek. Choć uchodzili za zgodną parę, wspierającą się w życiu prywatnym i zawodowym, wszystko zmienił 1980 rok, gdy aktor dołączył do obsady serialu "Dom", a na planie poznał Jolantę Żółkowską.

Kołbasiuk zupełnie stracił głowę dla młodszej koleżanki, a małżeństwa ze Stalińską nie udało się uratować. Zdecydowali się wówczas na cichy rozwód, Kołbasiuk był z Żółkowską do swojej śmierci, a Stalińska nigdy więcej nie zdecydowała się stanąć na ślubnym kobiercu.

W 1989 roku Stalińska urodziła swojego jedynego syna Pawła. Nigdy jednak nie zdradziła, kto jest jego ojcem, co latami podsycało plotki. W wywiadzie dla "Vivy" wspomniała, że plotkowano nie tylko o pięknym Włochu, ale też o Amerykaninie i księciu.

Sam Paweł w tym samym wywiadzie przyznał, że miał szczęśliwe dzieciństwo i nigdy nie miał potrzeby, by poznać swojego ojca.

