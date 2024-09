Wspomniała występ w Sopocie. Zalała się łzami

Uczestnicy najnowszej edycji "Azja Express" udali się w podróż do Filipin oraz Tajwanu. Wśród uczestników programu znalazła się Marta Wiśniewska i jej córka Fabienne. Na ekranie możemy też zobaczyć m.in. Jessicę Mercedes Kirschner z bratem Justinem, a także Piotra Głogowskiego z żoną Agnieszką.

W trakcie tej niesamowitej przygody celebryci nieraz dają się ponieść emocjom. Pojawiają się wzruszające chwile, ale też nawiązania do trudnych życiowych etapów. A takim dla Mandaryny był czas po jej występie w Sopocie, odbył się w 2005 roku.

Media i ludzie szybko podłapali nieudany wykon. Pojawiło się mnóstwo odniesień do występu Wiśniewskiej, a samą Martę ludzie potrafili wytykać palcami. W "Azja Express" Mandaryna ponownie wróciła do tej niekończącej się historii.

Obecnie celebrytka może liczyć na wsparcie fanów, których grono jest naprawdę pokaźne. Niemniej jednak wspomnienia z Sopotem nadal nie należą do tych, które wspomina z sentymentem.

