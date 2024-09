Wspomniała zmarłego męża. "Nie można było mu pomóc"

Joanna Kurowska to popularna aktorka, którą kojarzymy z wieloma charakterystycznymi rolami komediowymi. Życie gwiazdy nie zawsze było jednak usłane różami. Jej małżeństwo zostało przerwane tragedią. Grzegorz Świątkiewicz odebrał sobie życie.

- Wiele rzeczy zaczęłam doceniać, jak już go nie było. Po jego odejściu zobaczyłam, ile znaczył dla naszej rodziny. Ile dla niej robił. Ile miałam w nim oparcia. Potem tego zabrakło - wyjawiła Kurowska w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Porządny facet, jakiego chciałaby mieć każda kobieta"

Joanna Kurowska podkreśliła, że zanim poznała Grzegorza Świątkiewicza "trochę szalała, bo była z różnego rodzaju mężczyznami". Czuła jednak, że z żadnym z nich nie stworzy prawdziwej, głębokiej relacji. - Taką, opartą też na przyjaźni, stworzyłam z moim mężem. Miałam szczęście go poznać - powiedziała w wywiadzie.

Aktorka wróciła pamięcią do wakacji, które spędzała z przyjaciółką w Grecji, tuż przed swoim ślubem. Jak zauważył dziennikarz, znajoma aktorki później wyjazd wspominała, jako "najgorszy w życiu", ponieważ Kurowska wciąż mówiła o tym, jak wspaniały jest jej przyszły mąż.

- Mój mąż miał takie zalety, o których dzisiaj już mało kto pamięta. Był jak Bogumił Niechcic. Prawy, dobry, kochający rodzinę, monogamiczny, kochający rodzinę. Słowem: gospodarz. Będąc z takim mężczyzną, miałam ogromne poczucie bezpieczeństwa - wyliczała "Przeglądowi Sportowemu".

Przyznała, że po śmierci Świątkiewicza zauważyła, jak wiele jego zalet wydawało się dla niej wcześniej czymś oczywistym.

- Wcześniej wydawało mi się to zupełnie normalne, że ktoś załatwia wakacje, opłaca rachunki. A tu nagle okazało się, że mężczyźni wcale tacy nie są. To był po prostu porządny facet, jakiego chciałaby mieć każda kobieta - wyznała.

Jak dodała mężczyźni pokroju jej męża, "to gatunek na wymarciu". - Zakochany w córce, zakochany w żonie (...). Roztaczał nad rodziną taki spadochron bezpieczeństwa. Bardzo mi go brakuje, bo trudno jest znaleźć teraz kogoś, kto by mu dorównywał" - przyznała gwiazda.

Wszechmocne © WP

"Takie poczucie winy jest bezsensowne"

Grzegorz Świątkiewicz chorował na depresję. Joanna Kurowska w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" podkreśliła, że namawia ludzi do tego, aby przestali "marnować czas na zadawanie sobie pytań, co by było, gdyby, albo co jeszcze można było zrobić" z prostej przyczyny - to nic nie da.

- Nie można było mu pomóc. Próbowałam już wszystkiego, ale nie wyszło. Dlatego takie gadanie po fakcie nie ma większego sensu. "A, mogłam zrobić coś więcej". "A g**** mogłaś zrobić". Takie poczucie winy jest bezsensowne. Bo gdyby można było coś zrobić, to by się zrobiło. Widocznie nie można było - mówiła, nawiązując do swojej sytuacji.

Aktorka wspomniała, że po tym wszystkim, co ją spotkało, nigdy nie czuła do męża złości, a czułość, tkliwość i miłość.

- Miałam chwile załamania, ale nigdy nie prowadziły one do wyrzucania mu, że nas zostawił. Grzesiek bardzo nas kochał i dbał o nas, jak mógł. Dlatego nie miałam do niego pretensji. Zosia jest na niego zła, że nas zostawił, ale bardzo go kocha i za nim tęskni - wspomniała dla "Przeglądu Sportowego".

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i potrzebujesz rozmowy z psychologiem, zadzwoń pod bezpłatny numer 116 123 lub 22 484 88 01. Listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz też TUTAJ.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!