Joanna Kurowska o relacji z dorastającą córką. "Nie jeżdżę do Łodzi ze słoikami"

Zauważyłam trend wśród moich kolegów, że jak córka czy syn mówi, że pójdzie na aktorstwo, reagują: "O Jezu, byle nie to!". A ja mam odmienne zdanie. Jeżeli to jej daje szczęście - dlaczego nie? Jakby powiedziała: "Mamo, chcę założyć firmę sprzątającą", też powiedziałabym: niech realizuje się w tym, co lubi. Nieszczęście często rodzi się z tego, że ludzie chodzą do pracy, w której czują się potwornie nieszczęśliwi. Ja jestem nieszczęśliwa, kiedy nie pracuję i widzę, że moja córka ma dokładnie tak samo. Ona kocha to, co robi. Mam jej tego zabronić?