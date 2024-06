"Wspomnienia mam nie najlepsze". Wyznał, czy zamierza się ożenić

Choć nie znalazł ukochanej w trzeciej edycji "Sanatorium miłości", szczęście uśmiechnęło się do niego po programie. Do byłego policjanta z Czernikowa koło Torunia odezwała się Hania.

"Los się do mnie uśmiechnął i dał mi Hanię. Sama napisała do mnie na Facebooku, że spodobałem jej się w programie i tym mnie ujęła. Od razu zaproponowałem spotkanie i przyjechałem do niej do Bydgoszczy z czerwonymi różami. Jak ją zobaczyłem, wiedziałem już, że wyjdziemy z tej kawiarni razem. Od razu zaiskrzyło na 100 fajerek! - tak kuracjusz mówił prawie cztery lata temu, jak poznał swoją ukochaną".