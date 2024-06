Sprzedaje swoją suknię ślubną. Wiadomo, na ile wyceniła kreację

"Sanatorium miłości" to program, który pokazuje, że miłość można odnaleźć w każdym wieku. Świetnym przykładem na te słowa jest relacja Iwony Mazurkiewicz i Gerarda Makosza, którzy poznali się w trakcie drugiego sezonu hitu TVP.

W sierpniu 2023 roku Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz powiedzieli sobie tak. Swoją miłość zawdzięczają udziałowi w "Sanatorium miłości". Już od początku drugiej edycji formatu było wyraźnie widać, że ta dwójka ma się ku sobie. Wszystko jednak rozwijało się w swoim tempie. Były spacery, branie udziału we wspólnych aktywnościach, głębokie rozmowy.

Żona Gerarda Makosza niedawno postanowiła dać swojej sukni ślubnej kolejne "życie". Biała kreacja jest na sprzedaż. Przyszła panna młoda, która nadal szuka wyjątkowej stylizacji, może nabyć suknię za 2000 tys. złotych (zaznaczono też, że cena jest do negocjacji).

