Wstawiła zdjęcie z wakacji. "Wyglądasz jak Donald Trump"

Patrycja Markowska jest znaną piosenkarką i autorką tekstów. Miłość do muzyki odziedziczyła po ojcu, Grzegorzu Markowskim, wokaliście zespołu Perfect. Swoją karierę rozpoczęła już w 2001 roku. Wydała album "Będę silna", za który została nominowana do prestiżowej nagrody Fryderyka w kategorii "nowa twarz fonografii".

Publikacja zdobyła 1800 polubień i kilkadziesiąt komentarzy. "Eeee no Patrycja nie przesadzaj, nie jest tak źle", "Uwielbiam Pani dystans do świata, życia, samej siebie", "Ważne, że ucho całe", "Donald i jego Melania", "Donald pewnie 40 min układa sobie tę grzywę" - czytamy w komentarzach.

Wokalistka udziela się na Instagramie, gdzie często dzieli się kadrami z życia zawodowego, ale i prywatnego, często załączając przy tym zabawne opisy. Obserwatorzy uwielbiają ją za dystans do siebie, bowiem piosenkarka często wstawia zdjęcia bez makijażu czy w niekorzystnej pozie. "Uwielbiam Pani dystans do świata, życia, samej siebie", "Brawo za dystans do siebie" - czytamy w komentarzach pod postami.