Za chwilę będą wszędzie. Bluzki w stylu Markowskiej już zwiastują wiosnę

Nic tak nie odświeża garderoby, jak… kwiaty. Chociaż jedna z bohaterek filmu "Diabeł ubiera się u Prady", Miranda Priestly, powiedziałaby, że to nic nadzwyczajnego o tej porze roku, my niezmiennie, jak co roku, z utęsknieniem czekamy na możliwość włożenia zwiewnych, kwiecistych sukienek i lekkich sandałków. Okazuje się jednak, że na zastosowanie floralnego printu w swoich stylizacjach wcale nie trzeba czekać do kwietnia. Już teraz można przemycić taki wzór, łącząc go z ulubionymi zimowymi "klasykami".