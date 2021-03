Wstrząsające wyznania rodziny i znajomych Kasi Lenhardt. W tle pogróżki?

Poruszające słowa

Pogróżki pod adresem Goździalskiej

"Pracowaliśmy ciężko nad tym materiałem. Już na samym początku naszej pracy dostałam kilka wiadomości, które sugerowały, żebym uważała i zastanowiła się czy warto poruszać ten temat.... Były pytania po co to robimy, czy się nie boimy? Ja się prawdy nie boję, chcę żeby kobiety wiedziały, że zawsze jestem po ich stronie" - opowiada Goździalska.

- Jestem kobietą, boli mnie to dzieje się dziś z kobietami, to z czym musimy walczyć, mierzyć się codziennie.. z hejtem, z zazdrością. Docenianie, wspieranie i wiara w kobiety to coś, co mnie napędza, chcę żebyśmy były szczęśliwe i powtarzam to codziennie. Walczę o prawdę, zawsze! I nie boję się! - podsumowuje prowadząca "Z pierwszej strony".