Wstydliwy problem latem. Rozwiązanie jest łatwiejsze niż myślisz

Obcieranie się ud to problem, który dotyczy głównie kobiet i nie zawsze ma związek z nadwagą. Wszystko zależy od budowy ciała. Do obtarć dochodzi głównie latem. Można ich uniknąć, wkładając kolarki czy opaski na uda. Nie dają one jednak gwarancji, że bolesne podrażnienie nie pojawi się na skórze. Jak więc sobie pomóc? Wystarczy, że zaopatrzysz się w produkt, który znajdziesz w każdej drogerii.