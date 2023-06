Lniane sukienki to hit każdego lata. Tak możesz nosić je w upalne dni

Nieocenione właściwości lnu są znane od stuleci, a lniane sukienki to zdecydowanie najwygodniejszy i najbardziej kobiecy ubiór, jaki możemy zafundować sobie latem. Jak je nosić, by wyglądać modnie? Podpowiadamy.

Sukienki lniane to komfort w kobiecym wydaniu

Są przewiewne, lekkie i zapewniają przyjemne uczucie chłodu, gdy temperatury za oknem sięgają 30 stopni. Sukienki lniane, bo o nich mowa, to najlepsze, co możemy wybrać na lato w mieście czy wakacyjne wyjazdy. Ich fenomen to materiał – naturalny, oddychający, z ciekawą fakturą. Chociaż ma jedną wadę – łatwo się gniecie, ze względu na nieporównywalny komfort noszenia lnu w upały trudno go nie kochać.

Z roku na rok lniane ubrania zyskują na popularności. Z lnu szyje się koszule, marynarki czy męskie garnitury. Zdecydowanie największą kreatywnością projektanci wykazują się jednak przy lnianych sukienkach. Niegdyś proste i utrzymane w neutralnych kolorach ziemi, dziś mają najpiękniejsze odcienie lata i kroje, które rewelacyjnie podkreślają kobiecą sylwetkę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Małgorzata Kożuchowska o karierze Julii Wieniawy i serialu "Rodzinka.pl". Nie chciała w nim grać?

Jakie lniane sukienki wybrać na lato?

Wśród najmodniejszych lnianych sukienek na lato coś dla siebie znajdą zarówno minimalistki, jak i fanki stylu boho. Hitem są nie tylko proste modele, ale też bardzo zwiewne i kobiece sukienki z lnu z falbankami, które dodają sylwetce lekkości. W biurze świetnie sprawdzają się lniane szmizjerki – o koszulowym kroju, z kołnierzykiem pod szyją. Nowością są z kolei długie lniane sukienki, które w tym sezonie będziemy nosić na co dzień i na specjalne okazje. Z czym je łączyć? Sprawdź.

Prosta sukienka lniana to must have na lato © Getty Images | 2022 Edward Berthelot

Proste sukienki lniane na co dzień – z czym je łączyć?

Prosta lniana sukienka to doskonały wybór na co dzień. Dobrze dogada się z każdym płaskim obuwiem. Z powodzeniem możesz dobrać do niej parę minimalistycznych, skórzanych sandałów albo białe tenisówki. Wybór butów zdeterminuje resztę stylizacji. Jeśli stawiasz na miejski szyk, uzupełnij strój torebką typu koszyk i małym, słomkowym kapeluszem. Jeśli wolisz styl sportowy, wybierz czapkę z daszkiem i dużą torbę shopper, która pomieści wszystko, co niezbędne w upalne dni.

Sukienki lniane maxi – jak nosić je w upały?

Długa lniana sukienka to prosty sposób na letnią stylizację idealną na upały. Sięgnij po białą, a zyskasz łatwą w obsłudze bazę ubioru, którą będziesz mogła nosić na wiele sposobów. Najprostszym rozwiązaniem będzie połączenie lnianej sukienki maxi ze skórzanymi klapkami i torebką na ramię. Tak ubrana będziesz cieszyć się komfortem i wyglądać elegancko. Wystarczy spojrzeć na stylizację Małgorzaty Kożuchowskiej, która w takim wydaniu zadała szyku na ulicach Melbourne.

Eleganckie sukienki lniane to idealny wybór do biura. Do czego pasują?

Jeśli mowa o ponadczasowej elegancji, letnim bestsellerem są lniane sukienki z kołnierzykiem o kroju klasycznej szmizjerki. Ten fason zda egzamin w biurze. Jest szykowny, kobiecy i doskonale wpisuje się w dress code. Taką sukienkę z lnu możesz połączyć z tradycyjnymi, zakrytymi szpilkami lub sandałami na obcasie, a całość uzupełnić ulubioną torebką i paskiem w talii. Będzie wygodnie i stylowo.

Lniana sukienka o eleganckim kroju to idealny wybór do biura © Getty Images | Florian Ebener

Lniane sukienki na wesele? Sprawdź, jaki model wybrać i z czym go zestawić

Lniana sukienka na wesele? Strzałem w dziesiątkę będzie prosta midi na cienkich ramiączkach albo rozkloszowana maxi w kwiatowy wzór. Taką kreację wystarczy połączyć ze skórzanymi sandałkami na obcasie i małą torebką kopertówką. Dzięki naturalnej, przewiewnej tkaninie nie będziesz musiała martwić się o komfort, nawet jeśli w dzień wesela zaskoczy cię trzydziestostopniowy upał.

Wzorzysta sukienka lniana nada się na wesele © Getty Images | 2023 Edward Berthelot

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.