Wstydliwy problem z partnerem. "Brzydziłam się go nawet całować"

Z higieną na bakier

– Nie tylko zaczął zawalać pracę, ale najwyraźniej uznał, że skoro nie wychodzi z domu, nie ma się po co starać. Chodził po mieszkaniu w samej bieliźnie, a na spotkaniach zwykle nie włączał kamerki. To, że nie był u fryzjera, to oczywiście kompletnie zrozumiałe, ale najgorsze, że przestał dbać o higienę. Potrafił się nie myć przez trzy dni. Nie brał prysznica, ani nie mył zębów. I tak jak wcześniej dzieliliśmy się obowiązkami domowymi, tak wtedy wszystko spadło na mnie, on zostawiał po sobie kompletny syf - mówi.