Wsyp do basenu. Woda natychmiast stanie się przejrzysta

Przed przystąpieniem do oczyszczania wody w basenie, należy zdezynfekować wszystkie filtry. Można to zrobić, mocząc filtry w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej sody oczyszczonej. Ten krok pozwala usunąć szkodliwe bakterie. Po wyczyszczeniu filtrów należy wyciągnąć wszystkie zanieczyszczenia z wody, takie jak liście, owady czy drobne paprochy.

Wyczyszczenie wody w basenie bez użycia chloru jest naprawdę proste. Wystarczy, że zaopatrzysz się w duże opakowanie witaminy C w proszku. Na jeden metr sześcienny wody należy wsypać 60 gramów tej substancji. Witamina C skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia z wody, sprawiając, że staje się ona krystalicznie czysta. Ten patent warto stosować regularnie, bowiem kwas askorbinowy obniża poziom żelaza , który jest odpowiedzialny za mętnienie wody.

Witaminę C można zastąpić sodą oczyszczoną. Wodorowęglan sody jest równie skuteczny, jednak trzeba użyć go znacznie więcej — aż 5 kilogramów. Tak duże opakowania kupisz przez internet i w sklepach z żywnością ekologiczną. Jak wyczyścić basen sodą? Należy wsypać ją do wody i pozwolić jej się rozpuścić. Na końcu trzeba wyszorować dno basenu za pomocą czystego mopa, a następnie go odkurzyć, aby usunąć nagromadzony osad.