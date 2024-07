Mówi, co zobaczyła na wakacjach all inclusive

Pokazała, co dzieje się na all inclusive. "To norma"

Na świecie jest mnóstwo miłośników wyjazdów w stylu all inclusive. Taka forma wypoczynku pozwala nam na nieograniczony dostęp do drinków i posiłków, a także korzystania z hotelowych atrakcji. Niestety ma też swoje minusy, co pokazano na filmiku, który podbija sieć.

Jedni kochają, inni ich wręcz nienawidzą. Wyjazdy all inclusive posiadają wiele zalet, a główną z nich jest jednorazowa zapłata za nielimitowany dostęp do jedzenia i picia, oferowanego przez wybrany hotel. To z pewnością świetna opcja dla zapracowanych osób, które nie chcą martwić się przyrządzaniem posiłków na wakacjach.

Minusy? Jednym z nich jest zdecydowanie walka o leżaki, która dotyczy nie tylko polskich turystów, ale również tych z innych europejskich krajów. I chociaż każdemu zależy, aby wypoczywać, tak by nikt nikomu nie przeszkadzał, to dobre maniery idą w odstawkę, gdy w grę wchodzi zajęcie leżaków przy basenie.

Jak jest na all inclusive? Pokazała nagranie

Ostatnio jedna z użytkowniczek TikToka pokazał, jak wyglądają realia wypoczynku all inclusive. Goście urządzili sobie wyścig do leżaków, a niektórzy z nich wstali o 7 rano, aby zająć najlepsze miejsca.

Na nagraniu widzimy, jak grupa kilkunastu gości biegnie w stronę basenu i rozkłada ręczniki na wolnych leżakach, by zająć je dla siebie i swoich bliskich. Często te same ręczniki leżą tam przez kilka dobrych godzin, zanim któryś z urlopowiczów w końcu pojawi się nad basenem.

Internauci skomentowali zachowanie gości hotelowych

Filmik opublikowany na TikToku nie jest pierwszym w sieci, który pokazuje podobne zachowania gości. Pod każdym z nich znajdują się komentarze niezadowolonych turystów, którzy byli na wyjeździe typu all inclusive.

Wielu z nich postanowiło podzielić się swoimi uwagami, pisząc, że takie zachowanie, to niestety norma w wielu hotelach. "Na all inclusive to norma", "Ja zawsze wyrzucam ręcznik i się kładę", Wychodzisz po śniadaniu o 10 i widzisz, że nikogo nie ma, a ręczniki leżą", "Zawsze czekam 5 minut i jak nikt nie przychodzi, to usuwam ręczniki i kładę się w miejscu, które mnie interesuje", "Codzienna walka" - czytamy w komentarzach.

