Wsyp do trzeciej komory. Wielu zapomina o tej przegródce

W każdej pralce znajduje się szufladka podzielona na trzy części, w których mieszczą się różne detergenty. Trzecia komora służy do dodatkowej porcji proszku lub płynu . Chcąc wzmocnić efekt prania, do tej komory można wsypać produkt, który jest dostępny w każdym sklepie spożywczym za mniej niż dwa złote.

Często zdarza się, że ubrania po praniu nie są dokładnie wyczyszczone i wyglądają jak przed umieszczeniem ich w pralce. Na końcowy efekt ma wpływ ilość i rodzaj użytych detergentów oraz rodzaj zabrudzeń. Aby zapewnić sobie zawsze idealnie czyste pranie, warto przed każdym cyklem wsypać do trzeciej komory 80 g sody oczyszczonej .

Soda oczyszczona ma działanie czyszczące, wybielające i pochłaniające zapachy, co czyni ją idealnym produktem do stosowania w pralce. Szczególnie warto ją dodawać po kontaktach z intensywnymi zapachami, np. po ognisku, gdzie ubrania przechodzą wędzonym aromatem. Soda skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy i doskonale czyści nawet tłuste plamy.

Płyny do płukania zmiękczają ubrania i nadają im przyjemnego zapachu, lecz często zawierają substancje chemiczne, które mogą uczulać w kontakcie ze skórą. Na szczęście można samodzielnie przygotować naturalny płyn do płukania.

Wystarczy wymieszać litr wody z 1/4 szklanki octu i dodać do tego 30 kropel ulubionego olejku eterycznego o działaniu dezynfekującym, np. olejek lawendowy, herbaciany lub różany. Tak przygotowaną mieszankę wlać do najmniejszej komory szuflady pralki.

Domowy płyn do płukania jest ekologicznym i tanim rozwiązaniem, które można stosować do wszystkich rodzajów tkanin.

