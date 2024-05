Dodaj kilka kropel do truskawek. Nie będą pleśnieć

Sezon na truskawki rozpoczął się na dobre, a w ciągu kolejnych tygodni będziemy mogli cieszyć się ich wspaniałym smakiem. Ci, którzy kupują je w większych ilościach, powinni poznać skuteczny sposób na to, jak przetrzymać je nieco dłużej i uniknąć pojawienia się pleśni. Okazuje się, że jest to bardzo proste i wymaga jedynie kilku kropli tego produktu.

Truskawki to owoce, które kosztują niemało, dlatego warto zadbać o to, aby wytrzymały jak najdłużej. Do tego przyda nam się produkt, jakim jest ocet jabłkowy (lub inny ocet owocowy).