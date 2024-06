Wlej pod truskawki. Będą tak słodkie, że już nigdy nie zrobisz inaczej

Co zrobić, żeby truskawki były słodsze?

Truskawki to najpopularniejsze owoce sezonowe. Owocują od maja do lipca. Coraz więcej osób decyduje się na samodzielną uprawę truskawek na działce czy w ogrodzie. Wystarczy zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu, aby roślina odwdzięczyła się pysznymi i soczystymi owocami.

Ich smak uzależniony jest od gatunku i sposobu uprawy. Co zrobić, żeby truskawki były słodsze? Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — chwastu, który rośnie w ogrodach, parkach, lasach czy polanach. Poznaj przepis na domową odżywkę do truskawek, która "osłodzi" owoce.

Zalej wodą i podlej truskawki. Owoce staną się słodsze

Na całym świecie występuje aż 200 różnych odmian truskawek. Różnią się od siebie smakiem, wielkością, kolorem czy terminem plonowania. Część z nich owocuje już w maju, m.in. Rumba, Honeoye, Christine czy Vibrant. Choć są duże i soczyste, nie należą jednak do najsłodszych. Nie oznacza to, że nie można podkręcić ich smaku.

Co zrobić, żeby truskawki rosły słodsze? Sięgnij po tani, naturalny i bezpieczny nawóz, który zwiększy plon i "osłodzi" owoce. Jak go przygotować? To bardzo proste. Potrzebujesz tylko jednej rośliny — pokrzywy.

Zbierz kilogram świeżej pokrzywy i pokrój ją ja małe kawałki. Umieść roślinę w dużym naczyniu i zalej 10 litrami zimnej wody. Przykryj naczynie folią, a następnie odstaw w zimne i ciemne miejsce na dwa tygodnie.

Po dwóch tygodniach przelej roztwór przez sito. Otrzymany nawóz rozcieńcz z wodą w stosunku 1:10. Tak przygotowany nawóz jest gotowy do użycia. Używaj go co najmniej raz w tygodniu przez cały okres owocowania. Już po dwóch tygodniach zauważysz, że truskawki staną się znacznie słodsze.

Jak uprawiać truskawki?

Truskawki są proste w uprawie, jednak trzeba trzymać się kilku prostych zasad, aby obficie owocowały. Zacznij od zasadzenia ich w ciepłym, słonecznym i osłoniętym od wiatru miejscu. Zadbaj o to, aby wzrastały w próchniczej, przepuszczalnej ziemi o lekko kwaśnym pH.

Po zasądzeniu obsyp grządki słomą lub skoszoną, zasuszoną trawą. W ten sposób uchronisz roślinę przed przesuszeniem. Jak często podlewać truskawki? Wszystko zależy od pogody. W trakcie upałów należy podlewać je codziennie, a w pozostałe dni - co najmniej raz w tygodniu. Trzymaj się tych zasad, a truskawka szybko się odwdzięczy.

