Wsyp dwie łyżki do bębna. Ubrania będą śnieżnobiałe

Białe ubrania mają to do siebie, że z czasem stają się szare, a w niektórych miejscach — żółte. Istnieje jednak prosty sposób na to, jak je odnowić. Wystarczy wsypać dwie łyżki tego produktu do bębna i nastawić pranie.

Białe ubrania nie są łatwe w swoim utrzymaniu. Zdarza się, że mimo trzymania się zasad prania, jakie wypisał producent, szybko stają się szare, a w niektórych miejscach - żółte. Jak temu zaradzić? Na szczęście nie trzeba biec do sklepu po specjalne środki chemiczne. Z odnowieniem białych tkanin poradzą sobie domowe i tanie sposoby.

Czym wybielić ubrania? Domowy sposób

Wiele osób, chcąc wybielić swoje ubrania, korzysta z triku z sodą oczyszczoną, który z pewnością jest skuteczny. Co jednak w sytuacji, gdy nie mamy sody oczyszczonej? Równie dobrze poradzi sobie inny domowy produkt, który należy wsypać do bębna.

Wspomniany produkt to dobrze znany kwasek cytrynowy. Jest on nie tylko świetny w wybielaniu i odświeżaniu białych tkanin, ale także w zmiękczaniu ich w pralce. Jak go wykorzystać? Istnieją dwa sposoby. Pierwszym jest wsypanie jednej lub dwóch łyżek kwasku bezpośrednio do bębna i nastawienie pralki z ubraniami na zwykły program.

Drugim sposobem jest rozpuszczenie pięciu łyżek kwasku cytrynowego w jednym litrze wody i przelanie tego do butelki. Przed każdym praniem (z białymi ubraniami) należy wlać dwie lub trzy nakrętki powstałego płynu do przegródki na płyn do zmiękczania.

"Bomby wybielające"

Jeszcze innym trikiem na pozbycie się szarości i żółci z białych ubrań jest stworzenie domowych "bomb wybielających". Z jakich składników tworzy się takie "bomby"? Z proszku do prania, sody oczyszczonej, soli i wody utlenionej.

Sposób przygotowania jest prosty. Zaczynamy od wyciągnięcia dużej miski. Wsypujemy do niej szklankę proszku do prania, pół szklanki sody oraz 1/4 szklanki soli. Na końcu wlewamy także 100 ml wody utlenionej. Wkładamy rękawiczki na dłonie i łączymy ze sobą wszystkie składniki. Formujemy z nich kule i wkładamy do zamrażarki na dobę.

Zamrożone kule wrzucamy do miski wypełnionej ciepłą wodą i czekamy chwilę, aż całkowicie się rozpuszczą. Tak przygotowany roztwór jest gotowy do użycia. Wystarczy wrzucić do niego białe ubrania i pozostawić na godzinę. Po tym czasie włożyć je do pralki i wyprać jak zwykle. Kiedy wyschną, będą śnieżnobiałe.

