Każda biała tkanina z czasem zaczyna tracić swój kolor. Wystarczy nieopatrznie wyprać ją z ciemnymi ubraniami, żeby widocznie poszarzała. Jak przywrócić biały kolor ubraniom? Możesz wybierać spośród dziesiątek gotowych wybielaczy lub przygotować je samodzielnie.

Nie potrzebujesz do tego żadnych specjalistycznych środków czystości. Część potrzebnych składników masz już w domu. Jak wybielić ubrania domowym sposobem? Poznaj przepis na domową bombę wybielającą, która przywróci ubraniom dawny blask.

Jak wybielić ubrania domowym sposobem?

Białe tkaniny mają tendencję do żółknięcia i szarzenia, bez względu na to, z jakiego materiału są wykonane. Jak przywrócić im dawny blask? W sklepach i drogeriach dostaniesz wiele produktów przeznaczonych do wybielania prania. Większość z nich bazuje na chlorze, który jest szkodliwy nie tylko dla środowiska, ale i dla skóry. Bezpieczniejszych i równie skutecznym rozwiązaniem jest domowy wybielacz do tkanin.

Jak wybielić ubrania domowym sposobem? Sięgnij po ocet, sodę oczyszczoną lub wodę utlenioną. Każdy z tych składników wykazuje działanie odkażające i wybielające. Jest jednak jeszcze jeden sposób. Paulina Czajka, znana na Instagramie jako @paulina.czajka_ podzieliła się przepisem na bomby wybielające. Działają jeszcze skuteczniej, niż chlor.

Jak je zrobić? Wyciągnij dużą miskę. Wsyp do niej szklankę proszku do prania, pół szklanki sody, 1/4 szklanki soli, a na końcu wlej 100 ml wody utlenionej. Załóż rękawiczki na dłonie i połącz ze sobą wszystkie składniki. Uformuj z nich kule, a następnie, włóż je do zamrażarki na całą dobę.

Jak używać domowych bomb wybielających?

Zamrożone kule należy włożyć do miski wypełnionej ciepłą wodą i poczekać chwilę, aż całkowicie się rozpuszczą. Tak przygotowany roztwór jest gotowy do użycia. Wystarczy wrzucić do niego białe ubrania i pozostawić je tak na godzinę. Po godzinie należy włożyć je do pralki i wyprać jak zwykle. Kiedy wyschną, będą śnieżnobiałe.

