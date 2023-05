Wsyp do wody i zamocz skarpetki. Będą śnieżnobiałe

Jeśli chcesz dokładnie doczyścić białe skarpetki, przygotuj płukankę, która nie dość, że wybieli tkaninę, to do tego ją zdezynfekuje, co jest szczególnie ważne w przypadku, kiedy któryś z domowników boryka się z nadpotliwością stóp. Wlej do miski przynajmniej litr ciepłej wody i dodaj do niej dwie łyżki sody oczyszczonej. W przypadku silnych zabrudzeń możesz podwoić jej ilość. Następnie, wrzuć do niej skarpetki i mocz je tak przez co najmniej pół godziny. Po upływie tego czasu wrzuć je do pralki i wypierz. Po wyschnięciu skarpetki będą czyste i śnieżnobiałe.